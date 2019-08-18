СКР заподозрил 16-летнего из Ульяновской области в убийстве всех членов своей семьи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве семьи из шести человек в Ульяновской области. В частном доме нашли тела пяти членов семьи, позднее было обнаружено тело подростка. По предварительным данным, подросток убил своих домочадцев.





«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» части второй ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего)», — сообщили в СКР.





По данным следствия, тела были найдены в частном доме в селе Патрикеево. «Обнаружены тела 66-летнего мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух малолетних детей четырех лет. Погибшие являлись членами одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было обнаружено тело 16-летнего молодого человека, также являвшегося родственником погибших», — уточнили в ведомстве.





В СКР сообщили, что, по предварительной версии, подросток убил своих домочадцев. Как сообщает ТАСС со ссылкой на областное правительство, предполагаемый убийца был старшим ребенком в многодетной семье, характеризовался в школе положительно.