Постпред Украины в Совете Европы рассказал о потере ключевых признаков государства

Спустя 28 лет после обретения независимости Украина теряет ключевые признаки государства — людей и территорию, заявил представитель страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба. По его мнению, Киев слишком часто объявлял о «полной перезагрузке» и реформы в итоге только расшатали страну. Дипломат отметил, что Украина все же делает успехи, однако, по его мнению, это происходит слишком медленно. Ключевой целью для страны в этих условиях он считает вступление в НАТО и евроинтеграцию.





«В конечном итоге, и это самое страшное, мы теряем главные признаки любого государства — население и территорию. Последняя уменьшилась из-за незаконной оккупации другим государством, чего мы не смогли предотвратить, но, по крайней мере, смогли не погибнуть под внешним ударом. А вот людей мы теряем по нескольким причинам одновременно: смертность, миграция и та же оккупация», — написал Кулеба в своей статье для издания «Зеркало недели».





По мнению дипломата, причиной этому является не в последнюю очередь постоянное стремление Киева переосмыслить государство. Он напомнил, что с 1991 года в стране произошло две революции, завершившихся сменой президента, а также шесть волн реформ, каждая из которых обвиняла «во всем плохом» действия предшествующих властей.





Однако ни один из режимов не достиг искомого, считает Кулеба, а волны реформ только расшатали систему. «За 28 лет независимости Украина не создала экономического чуда. Не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений. Не нашла сбалансированного решения для жизненно важного вопроса идентичности людей, являющихся ее гражданами», — подчеркнул он.





Несмотря на это, Украина продолжает двигаться вперед, пусть и очень медленно, заявил постпред Киева в СЕ. По его мнению, ключевая проблема страны в том, что любое изменение достается «дорогой ценой» и требует огромных усилий или крупных потрясений в обществе.





Кулеба полагает, что Украине необходимо выработать «красные линии» (вопросы, по которым не принимается компромиссов, торга или задержек). Главным таким вопросом он считает евроинтеграцию и вступление государства в НАТО как гарантию выполнения других ключевых задач — обеспечения безопасности от внешних агрессоров, к которым дипломат причисляет Россию, а также экономических связей с западными партнерами.





В феврале этого года Верховная рада Украины утвердила поправки к Конституции, согласно которым стратегический курс государства включает в себя вступление в Европейский Союз и НАТО, а правительство обязано обеспечивать реализацию этого курса. Согласно проекту изменений, в преамбуле Конституции будет закреплена «европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины». Проект поправок внес в парламент тогда бывший президентом страны Петр Порошенко в октябре 2018 года.