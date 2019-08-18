Шойгу: Россия ответит на ракеты США в Европе, Азии и Тихом океане

Россия симметрично ответит США, если Вашингтон начнет размещать свое оружие в Европе, Азии и Тихом океане, но до тех пор российского вооружения в этих регионах не будет, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, Москва готова продолжить диалог с американской стороной об ограничении ракет средней и малой дальности. Глава Минобороны выразил мнение, что США просто искали повод для выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку средства для разработки нарушающего договор оружия закладывались еще до заявления Вашингтона о прекращении участия в соглашении.





«Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока [у США] не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся [американские ракеты] в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там», — подчеркнул Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».





По словам министра обороны, США вышли из ДРСМД уже после того, как решили начать разработку нового вооружения, нарушающего условия договора. «Фактически за восемь месяцев, почти за год до принятия этого решения, в бюджете появились средства на разработку таких ракет, утвержденные, выделенные и направленные на начало разработки таких ракет», — уточнил он.





Шойгу добавил, что Россия остается открытой к диалогу по контролю за вооружениями, в том числе и запрещенных ДРСМД ракет. «Мы показывали свою открытость. Мы показали ту ракету, которая вызывала сомнение. Американцы не приехали. Если требовалось дополнительное количество участников, то зачем все нужно было ломать?» — риторически спросил он.





МИД России 2 августа сообщил, что по инициативе американской стороны прекращено действие ДРСМД. США свои действия объяснили отказом РФ выполнить американское требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.