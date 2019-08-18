Минздрав предложил тестировать россиян на алкоголь на рабочих местах

В рамках программы «Укрепление здоровья работающих» Минздрав РФ предложил работодателям проводить на рабочем месте проверки сотрудников на употребление алкоголя. Авторы идеи полагают, что при выявлении пьющих работников их можно будет отправить на консультации к наркологу, а также снизить долю несчастных случаев на производстве. В ведомстве отметили, что самим работодателям стоит организовывать корпоративные праздники без спиртного, чтобы не связывать веселье и алкогольные напитки.





«Многие исследования выявили значительную связь между стрессом на рабочем месте и риском пагубного потребления алкоголя и возможной алкогольной зависимости. Имеются данные, свидетельствующие о том, что злоупотребление алкоголем увеличивает риск безработицы. Исследования показывают, что потребление алкоголя оказывает большее влияние на производительность труда», — пояснили в Минздраве.





Работодателям предлагают проводить запланированные или внеплановые проверки при использовании простого алкотестера. В ведомстве отметили, что такое тестирование уже действует на ряде предприятий, в том числе на «Северстали», а также в ПАО «ГМК Норильский никель».





Помимо этого в Минздраве призвали работодателей помогать работникам избавиться от алкогольной зависимости, если такие попытки были заметны, а также организовывать корпоративы без спиртного. «Основная идея — показать людям, что алкоголь — это не обязательная часть праздника, что можно веселиться и без употребления алкогольных напитков», — уточнили чиновники.





Ранее Минздрав опубликовал рекомендации для работодателей, в которых предлагает штрафовать или поощрять работников в зависимости от того, сколько времени они тратят на перекуры. В ведомстве подчеркнули, что короткие перекуры могут существенно снижать производительность труда работников и приводить к потерям для их нанимателей.