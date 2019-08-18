Премьер-министр Афганистана осудил унесший жизни более 60 человек теракт в Кабуле

«Я решительно осуждаю террористическую атаку, совершенную на свадьбе минувшей ночью. Это гнусное нападение, несомненно, является преступлением против человечности. Выражаю глубокое сочувствие семьям жертв. Пусть погибшие покоятся с миром», — подчеркнул глава афганского правительства в Twitter.





В МВД страны сообщили, что, по последним данным, в результате атаки погибли 62 человека, еще 182 пострадали. Всего на торжестве присутствовали более полутора тысяч человек. Катастрофа произошла вечером 17 августа, около 22:40 по местному времени (21:10 мск). По словам очевидцев трагедии, в момент взрыва в помещении банкетного зала Shahr-e-Dubai, находились десятки человек, включая детей и женщин.





Пресс-секретарь МВД Афганистана Нусрат Рахими также отметил, что следствие установило причину взрыва — на свадьбу проник террорист, который и подорвал заряды. При этом о своей ответственности за теракт не заявила ни одна террористическая группа. Движение «Талибан»* отрицает причастность к нападению.





*«Талибан» — движение, признанное террористическим и запрещенное в России.