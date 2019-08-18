Премьер-министр Афганистана осудил унесший жизни более 60 человек теракт в Кабуле

Террористическая атака на свадьбе в Кабуле, в результате которой погибли 63 человека, является гнусным преступлением против человечности, заявил премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла. Он выразил свое сочувствие семьям погибших. По данным МВД страны, ответственность за атаку пока что не взяла на себя ни одна террористическая группа.
«Я решительно осуждаю террористическую атаку, совершенную на свадьбе минувшей ночью. Это гнусное нападение, несомненно, является преступлением против человечности. Выражаю глубокое сочувствие семьям жертв. Пусть погибшие покоятся с миром», — подчеркнул глава афганского правительства в Twitter.
В МВД страны сообщили, что, по последним данным, в результате атаки погибли 62 человека, еще 182 пострадали. Всего на торжестве присутствовали более полутора тысяч человек. Катастрофа произошла вечером 17 августа, около 22:40 по местному времени (21:10 мск). По словам очевидцев трагедии, в момент взрыва в помещении банкетного зала Shahr-e-Dubai, находились десятки человек, включая детей и женщин.
Пресс-секретарь МВД Афганистана Нусрат Рахими также отметил, что следствие установило причину взрыва — на свадьбу проник террорист, который и подорвал заряды. При этом о своей ответственности за теракт не заявила ни одна террористическая группа. Движение «Талибан»* отрицает причастность к нападению.
*«Талибан» — движение, признанное террористическим и запрещенное в России.