Три НПО в Малайзии призвали власти отложить суд по делу о крушении MH17

Три неправительственные организации (НПО), работающие в Малайзии, призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов потребовать приостановки суда по делу о крушении Boeing Малайзийских авиалиний в 2014 году. По мнению этих НПО, в докладе международной следственной группы слишком много «белых пятен» и недостаточно ответов на ключевые вопросы дела, поэтому его необходимо перепроверить. Суд, назначенный на март 2020 года, необходимо отложить до окончания повторной проверки, полагают представители организаций.





С требованием отложить суд выступили три НПО: Perdana Global Peace Foundation (Малайзийский фонд глобального мира), International Movement for a Just World (JUST, Международное движение за справедливый мир) и Global Research (Центр глобальных исследований), сообщает издание The Star.





Представители организаций на совместной конференции в малайзийском городе Гомбак сообщили, что подготовили собственный план действий в ответ на опубликованные отчеты международной следственной группы и передадут его в ближайшие дни премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду. Документ призывает главу правительства встретиться с его нидерландским коллегой Марком Рютте и договориться о приостановке судебных действий.





«Очень срочная задача сейчас — остановить начало судебного процесса, назначенного на март следующего года. Многие важные вопросы [в докладе следственной группы] остались неразрешенными», — заявил президент JUST доктор Чандра Музаффар.





Ранее в МИД Малайзии призвали мировое сообщество провести открытое расследование крушения Boeing MH17 в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России по данному делу. Глава ведомства Сайфуддин Абдулла предположил, что участвующие в расследовании крушения лайнера государства могут скрывать некоторые подробности дела. Также в июле премьер-министр Малайзии обвинил Совместную следственную группу (ССГ), занимающуюся делом MH17, в предвзятости. По словам политика, члены ССГ уже убеждены в причастности РФ к катастрофе и игнорируют позицию его страны.





Самолет Malaysia Airlines рейса MH17 потерпел крушение в июле 2014 года над Донбассом. Воздушное судно, на борту которого находились 298 человек, следовало из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате крушения погибли все пассажиры и члены экипажа. По версии следствия, самолет был сбит с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук».





В июне 2019-го ССГ назвала трех россиян и одного украинца подозреваемыми по делу о катастрофе. Среди них один из бывших лидеров ополченцев Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.