В Минздраве предложили штрафовать курящих на работе

Министерство здравоохранения разработало рекомендации для работодателей, в которых предлагает штрафовать или поощрять работников в зависимости от того, сколько времени они тратят на перекуры. В ведомстве указали, что подобная методика уже используется в нескольких странах, в том числе США и Великобритании. Минздрав также отметил, что короткие перекуры могут существенно снижать производительность труда работников и приводить к потерям для их нанимателей.





«[Предлагается] разработать и внедрить систему штрафов и поощрений в отношении курящих сотрудников. Количественная оценка трудопотерь и материальных издержек, связанных с курением сотрудников, поможет работодателю разработать инструмент сокращения потребления табака среди сотрудников путем применения экономических мер в виде поощрений и/или штрафных санкций», — говорится в документе, составленном Минздравом.





В ведомстве указали, что в ряде развитых стран (США, Великобритания, Германия, Канада) курение влияет на зарплату работника. Заработная плата курильщиков в этих странах отличается от дохода некурящего в меньшую сторону — им платят от -23% до -2% меньше.





Авторы рекомендаций сослались на данные портала SuperJob, согласно которым 31% курильщиков берут 3-4 перекура в день, а 37% — уходят от рабочего места покурить каждый час. «Эксперты подсчитали, что компания, в которой работают 15 курящих сотрудников, со средней частотой курения четыре раза в день по пять минут, тратит впустую почти 150 000 рублей в месяц, при средней заработной плате 30 000 рублей в месяц», — подчеркнули в Минздраве.





Экономические потери от курения, связанные с низкой производительностью труда, могут составить от 0,8 до 2% ВВП, считают в ведомстве.





Ранее Минздрав сообщил, что цель снизить число курильщиков до 5% к 2035 году недостижима. По последней версии концепции о борьбе с табаком, к 2035 году в России будет 21% курящего населения. В данный момент их ненамного больше — 22,5%.