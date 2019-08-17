Количество пострадавших в ДТП в Перми достигло 22 человек

В Перми маршрутный автобус столкнулся с бетонной стеной. В результате ДТП погиб один человек — водитель автобуса, 22 пассажира пострадали, из них восемь детей. По данным городских властей, шофер не справился с управлением из-за технической неисправности транспортного средства.
«Сегодня, 17 августа, около 15:00 мск в районе остановки «Лесозавод» водитель автобуса №53 (перевозчик ООО «Дизель») не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной стеной. По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности автобуса», — сообщили в мэрии Перми (цитата по ТАСС).
По последним данным, при столкновении погиб водитель автобуса, еще 22 человека пострадали и были госпитализированы. Как уточнили в офисе губернатора, пять из пострадавших детей находятся в состоянии средней тяжести, двое взрослых — в тяжелом состоянии.
Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В департаменте дорог и транспорта администрации уточнили, что перевозчика отстранили от работы в городе до окончания расследования.