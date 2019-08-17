Количество пострадавших в ДТП в Перми достигло 22 человек

По последним данным, при столкновении погиб водитель автобуса, еще 22 человека пострадали и были госпитализированы. Как уточнили в офисе губернатора, пять из пострадавших детей находятся в состоянии средней тяжести, двое взрослых — в тяжелом состоянии.





Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В департаменте дорог и транспорта администрации уточнили, что перевозчика отстранили от работы в городе до окончания расследования.