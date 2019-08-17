В СК опровергли слухи о мародерстве в упавшем А321 — видео

«Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации опровергает появившуюся в СМИ информацию о фактах мародерства на месте жесткой посадки воздушного судна, следовавшего рейсом Москва — Симферополь», — заявили в ведомстве.





По данным СКР, около упавшего самолета с момента завершения эвакуации не было посторонних лиц. За сохранностью судна следят сотрудники полиции.





Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом Жуковский — Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку утром 15 августа на кукурузное поле. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, причиной ЧП стало то, что лайнер столкнулся со стаей чаек. В результате попадания птиц заглох один двигатель, а второй начал работать с перебоями. В итоге пилоты выключили оба двигателя и сумели посадить самолет на брюхо, не выпуская при этом шасси.





Росприроднадзор позднее подтвердил наличие несанкционированной свалки примерно в двух километрах от аэропорта Жуковский. Чайки, живущие на свалке, могли стать причиной жесткой посадки лайнера. Комиссия правительства Московской области 16 августа проверила орнитологическую ситуацию на станции по сортировке мусора «Экосервис» и полигоне ТКО «Сафоново». В результате проверки пернатые были обнаружены, однако их скопления чиновники назвали некритичными.