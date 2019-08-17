Суданская оппозиция достигла соглашения с военными

Переходный Военный совет Судана и оппозиционный альянс «За свободу и перемены» пришли к соглашению и подписали в Хартуме конституционную декларацию. Согласно тексту документа, страна должна по-настоящему войти в переходный период, во время которого власть в государстве будет поровну поделена между гражданскими лицами и военными. Таким образом, вражда между захватившими власть в апреле силовиками Судана и гражданским обществом должна прекратиться.





Как условились стороны, в стране появится Суверенный совет, в который войдут 11 человек — пять от военных (избираются Военным советом), пять от гражданских (выбранных альянсом «За свободу и перемены»), и один человек, чью кандидатуру одобрят обе стороны. После формирования этого органа власти Военный совет должен прекратить свое существование.





Арабские СМИ ранее сообщали, что Суверенный совет возглавит председатель Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан. Пост премьер-министра займет выдвинутый альянсом бывший секретарь экономической комиссии ООН для Африки Абдалла Хамдук.





Подписи под документами поставили замглавы Военного совета Мухаммед Хамдан Дагало и Ахмед Рабиа — от оппозиционного альянса. Свидетелями подписания документов стали представители Эфиопии, которая выступала основным посредником на переговорах между сторонами, а также Египта, Саудовской Аравии, Африканского и Европейского союзов.





11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте Омара аль-Башира, руководившего страной с 1989 года. В Судане был сформирован военный совет, который, как было ранее объявлено, должен будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства. Гражданское общество не признало полномочий военного совета, в Хартуме неоднократно происходили столкновения между силовиками и протестующими.





Протесты в Судане продолжаются с 2018 года в связи с экономическом кризисом, в котором республика находится восемь лет. Кризисная ситуация в стране сложилась в том числе из-за санкций со стороны США и провозглашения независимости Южного Судана. Отстранение от власти Омара аль-Башира не привело к прекращению протестов — многотысячные толпы митингующих продолжали требовать от военных передать власть гражданскому правительству.