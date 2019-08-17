Миллиардер из США обвинил Порошенко в выводе с Украины восьми миллиардов долларов

Бывший президент Украины Петр Порошенко за свой срок правления вывел из страны не меньше восьми миллиардов долларов, заявил американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин. По его мнению, экс-глава государства работал совместно с генпрокурором Украины Юрием Луценко, чтобы похитить эти средства. Кислин отметил, что прибыл в Киев для помощи в расследовании предполагаемых экономических преступлений. При Порошенко въезд на Украину бизнесмену был запрещен.





«Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше восьми миллиардов долларов. Только по известным мне фактам, через госкомпанию «Центрэнерго» было выведено от 700 до 800 миллионов долларов», — рассказал изданию «Страна.ua» Кислин.





Миллиардер подчеркнул, что приехал на встречу с новым руководством страны, в том числе и для помощи в расследовании дел против Порошенко. «Но при этом прокуроре [Луценко] никакого результата не будет. Он — свой человек в «семье». Порошенко и Луценко — коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы, и украли очень много денег», — заявил американец.





Кислин подчеркнул, что по его данным, Порошенко вывел из Украины все свои активы, за исключением конфетных фабрик «Рошен». «Но и деньги реально найти и вернуть. Для этого нужно привлечь ФБР, которая может контролировать корсчета в валюте. И я этому тоже могу поспособствовать, о чем и шла речь на встрече с [новым главой СБУ] Иваном Бакановым», — подчеркнул он.





В США также возбуждены уголовные дела, которые могут быть связаны с Порошенко, отметил Кислин. «Одно из дел — по деньгам МВФ. Точнее, по последнему миллиарду долларов кредитного транша. Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше — они рассосались по карманам. Все это делалось по распоряжению Порошенко», — пояснил он.





При Порошенко Кислину был запрещен въезд на Украину, после того как он рассказал о схеме закупки угля, которую, по его словам, в 2016 году лично разработал и использовал тогда президент страны. Она заключалась в том, чтобы закупать уголь не дороже 50 долларов за тонну, а зарабатывать на нем по 100 долларов за тонну.





В целом украинское Госбюро расследует 13 уголовных дел против Порошенко и его окружения — других высокопоставленных лиц. Ранее стало известно, что по запросу Киева уголовные дела по подозрению в сокрытии доходов и отмывании средств также возбудили правоохранители центральноамериканской Республики Панама.