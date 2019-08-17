«Не действовать бездумно»: на митинге КПРФ в Москве осудили ситуацию с выборами в Мосгордуму

На проспекте Сахарова в Москве завершился санкционированный властями митинг КПРФ под лозунгом «За честные и чистые выборы! За власть закона и социальные права граждан!». Собравшиеся требуют регистрации на выборах независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, а также отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Представители компартии также заявили, что в ситуации с выборами в Мосгордуму допустили ошибки и в Мосгоризбиркоме, и протестующие.
По данным корреспондента Daily Storm, на мероприятие пришли порядка пяти тысяч человек. Проект MobCounter также назвал цифру в пять тысяч участников. Проект «Белый счетчик» и столичное МВД сообщили, что в акции приняли участие около четырех тысяч человек.
Кандидат в Мосгордуму от КПРФ Вадим Кумин заявил, что Мосгоризбирком «устраивает провокации» на протяжении последних 25 лет. Он призвал активистов голосовать за КПРФ, заявив, что либеральная оппозиция находится «на обочине» политики.
Представители партии в своих выступлениях также подчеркнули, что действия некоторых оппозиционеров и организация несогласованных акций лишены смысла. «Не нужно бездумно следовать тому, что говорит власть. Но и не нужно бездумно бегать по улицам, только чтобы пошуметь. Нам нужно предлагать народу серьезные пути перемен», — сказал протоиерей Всеволод Чаплин в своей речи.
В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в столичный парламент. 27 июля и 3 августа в Москве состоялись несогласованные мероприятия, переросшие в массовые беспорядки. В результате были задержаны более тысячи человек. СКР возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении правоохранителей. В рамках расследования арестованы 13 человек.