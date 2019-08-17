«Не действовать бездумно»: на митинге КПРФ в Москве осудили ситуацию с выборами в Мосгордуму

Представители партии в своих выступлениях также подчеркнули, что действия некоторых оппозиционеров и организация несогласованных акций лишены смысла. «Не нужно бездумно следовать тому, что говорит власть. Но и не нужно бездумно бегать по улицам, только чтобы пошуметь. Нам нужно предлагать народу серьезные пути перемен», — сказал протоиерей Всеволод Чаплин в своей речи.





В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в столичный парламент. 27 июля и 3 августа в Москве состоялись несогласованные мероприятия, переросшие в массовые беспорядки. В результате были задержаны более тысячи человек. СКР возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении правоохранителей. В рамках расследования арестованы 13 человек.