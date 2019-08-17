«Роскосмос» разработал новый способ маскировки спутников

«Роскосмос» запатентовал способ маскировки спутников от наблюдения оптическими средствами.Аппараты будут покрывать специальной рассеивающей свет пленкой, которая должна существенно снизить видимость объекта с Земли. Подобная мера позволит защитить спутник от обнаружения на орбитах выше 10-20 тысяч километров, где оптические меры обнаружения превосходят радиолокационные.





«Изобретение относится к способам укрытия или маскировки и может быть использовано для снижения заметности космического аппарата в видимом диапазоне спектра», — приводит РИА Новости описание изобретения в патенте.





Согласно документу, спутники будут покрывать специальной воздушно-пузырчатой пленкой, которая рассеивает свет. По расчетам создателей, видимость объекта при использовании пленки должна снижаться в десять или более раз, поскольку пузырьки будут отражать свет и рассеивать его.





Разработчики предлагают маскировать таким образом спутники, расположенные на орбитах с высотой более 10-20 тысяч километров, поскольку на таких дистанциях от Земли радиолокационные средства наблюдения становятся малоэффективными, а им на смену приходят оптические.





Существующие средства оптики позволяют находить космические объекты на дистанциях от 150 километров до 36 тысяч километров. Продвинутые телескопы, позволяющие засекать спутники на таких орбитах, имеются как у России, так и в других странах.