В Крыму нашли и обезвредили бомбы весом более четырех тонн

«Специалистами Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России во время работ по разминированию территории крепости Керчь обнаружили склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Найденные опасные находки были идентифицированы как осколочные авиабомбы весом 2,5 килограмма каждая в количестве 1700 штук и одна фугасная авиабомба весом 100 килограмм», — сообщили в МЧС.





По словам начальника Главного управления МЧС России по республике Крым Александра Еремеева, сотрудники МЧС работают в крепости, чтобы сделать ее безопасной для туристов и местных жителей. Он отметил, что здание представляет историческую и культурную ценность как одна из точек столкновения советских солдат с силами фашистских захватчиков. «Из-за ожесточенных боев во время войны на ее территории до сих пор можно встретить «отголоски войны», сохранившие свою боевую способность», — подчеркнул Еремеев.





В ведомстве подчеркнули, что специалисты будут продолжать работы по разминированию крепости Керчь до конца августа. Найденные боеприпасы будут ликвидированы на особом полигоне.