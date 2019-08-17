СМИ: Власти не предупредили медиков об облучении пострадавших при взрыве в Северодвинске

Работников Архангельской городской больницы, работавших с пострадавшими при взрыве на военном полигоне под Северодвинском не предупредили, что их пациенты заражены радиацией, пишет издание Moscow Times со ссылкой на слова медиков. Врачи подчеркнули, что им не дали возможности защитить себя от облучения, и что у одного из них впоследствии при обследовании в теле обнаружили следы радиации.





«Никто — ни руководство больницы, ни представители Минздрава, ни региональные чиновники или губернатор — не предупредили персонал о том, что пациенты были заражены радиацией. У работников больницы были свои подозрения, но никто даже не сказал, что нужно защитить себя», — рассказал один из хирургов больницы.





По их словам, пострадавших доставили в лечебное учреждение завернутыми в пластиковые мешки, однако власти сообщили персоналу больницы только о взрыве на военном объекте без уточнения деталей. Отмечается, что работавших с пациентами ФСБ попросила дать подписку о неразглашении. «Никто никого не заставлял, но когда приходят сотрудники спецслужб со списком фамилий и просят подписи, мало кто откажется», — пояснил один из врачей, не находившихся в списке.





Медики подали свою жалобу в Минздрав, однако вместо четких ответов на их вопросы, в частности, «почему в гражданскую больницу доставили пострадавших на военном полигоне госработников», им предложили пройти обследование в Москве, пишет газета. У одного из врачей, работавших с пострадавшими, в тканях мускулов обнаружили радиоактивный изотоп цезий-137. По словам его коллег, зараженный радиацией медик в нормальном состоянии.





8 августа на военном полигоне под Северодвинском во время испытаний прогремел взрыв. В Минобороны сообщали о двух погибших. «Росатом» заявил, что ЧП произошло в ходе работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. В результате инцидента погибли пять сотрудников госкорпорации.





Кратковременное резкое повышение радиационного фона было замечено в Архангельской области около 12:00 мск 8 августа. Однако в 14:30 ситуация нормализовалась. По данным Росгидромета, в тот день в шести из восьми пунктов системы автоматизированного контроля радиационной обстановки (АСКРО) был зафиксирован скачок радиоактивного излучения до 1,78 микрозиверта в час. Доза гамма-излучения превышала фоновые значения в 4-16 раз.