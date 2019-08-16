СПЧ призвал Минздрав и МВД разобраться в ситуации с покупкой лекарств в интернете

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выразил крайнюю обеспокоенность из-за уголовного преследования Федеральной таможенной службой (ФТС) лиц, приобретающих через интернет незарегистрированные в России лекарства. Поэтому СПЧ обратился к Минздраву и московскому главку МВД с просьбой принять неотложные меры в связи со сложившейся ситуацией.





По имеющейся информации, Московской таможней были выявлены на столичном международном почтамте посылки, содержащие лекарственные средства с психотропными веществами, отметили в пресс-службе Совета. Там рассказали о двух случаях в июле и августе, когда женщины пришли на почту получать препарат «Фризиум», содержащий психотропное вещество клобазам и незарегистрированный в РФ.





Обе женщины приобретали лекарства для своих больных детей, отметили в СПЧ. Причем в случае с августовским инцидентом против купившей «Фризиум» Елены С. завели уголовное дело по части 1 статьи 229 УК ( хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей).





Указанные случаи получили широкий общественный резонанс, подчеркнули в СПЧ. Правозащитники также напомнили, что согласно установленному порядку регистрации лекарственных средств в России, заявку на данную процедуру может подать только производитель товара. В случае с «Фризиумом» производитель в Минздрав России не обращался, что привело к невозможности приобрести данный препарат легально.





«Совет полагает, что данная проблема носит системный характер, а женщины, в отношении которых уже возбуждены уголовные дела, очевидно, не последние ее жертвы», — отметили в СПЧ.





В связи с вышеизложенным Совет обратился в Минздрав России с просьбой принять неотложные меры по исправлению сложившейся ситуации. Также СПЧ призвал руководству ГУ МВД России по Москве обратить особое внимание на данные случаи и содействовать их всестороннему и объективному расследованию.





Ранее 16 августа в пресс-службе Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой сообщили Daily Storm, что «проблема с обеспечением незарегистрированными лекарственными препаратами несовершеннолетних действительно до сих пор не решена».





«Только в этом году нам известно о нескольких случаях, когда матерей привлекали к ответственности по уголовной статье за попытку помочь своему тяжелобольному ребенку. Мы выступали на стороне мамы несовершеннолетнего, зачастую жизненно нуждающегося в медицинском препарате – дела были прекращены», — заявили в аппарате омбудсмена.





В пресс-службе также отметили, что неоднократно обращались в Минздрав с предложениями о необходимости упрощения процесса получения незарегистрированных препаратов, сокращения перечня необходимых документов и сроков регистрации ряда лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.





16 августа замдиректора детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава сообщила, что сотрудники таможни 12 августа задержали на почте в Москве мать тяжелобольного ребенка, которая пыталась получить сильнодействующий лекарственный препарат, заказанный через интернет. По ее данным, было возбуждено уголовное дело. Этот случай стал уже вторым за последнее время: месяц назад была задержана Елена Боголюбова, также заказавшая лекарство, назначенное врачом, через интернет. Дело заводить на нее не стали.