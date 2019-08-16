В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней и смерчей

Власти Сочи подготовились к возможной эвакуации жителей из-за резкого ухудшения погоды в выходные 17-18 августа. В эти дни ожидаются сильные дожди с грозами, над морем могут формироваться смерчи, а в реках возможен резкий подъем уровня воды. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.





Глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей. Основной удар стихии, по прогнозам, примет на себя Лазаревский район в западной части Сочи, сообщает пресс-служба городской администрации.





«Я требую, чтобы Лазаревский район отработал прямо каждую ситуацию очень активно. Везде. Естественно, что требования ко всем главам — и районов, и сельских округов — довести предупреждение до населения. Через квартальных. Путем звонков. Пусть эту ночь не поспят, пусть будут бдительными. Но при необходимости, чтобы каждый населенный пункт был на связи», — поручил Пахомов.





Мэр также обратился к Федеральному дорожному агентству с просьбой наладить ночное дежурство сотрудников на трассах. Следить за обстановкой будут и экипажи ДПС. Самим жителям рекомендовано принять все меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и легкими конструкциями, воздержаться от отдыха у воды и в горах.





В конце июля из-за ливней в Сочи в реки сошли несколько оползней. Вода вышла из берегов, были подмыты опоры автодороги в Центральном районе и обрушилась часть дорожного полотна. На месте происшествия ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).