Украинская полиция задержала россиянина за нападение на депутата Рады

Национальная полиция Украины сообщила о задержании россиянина, который подозревается в нападении на депутата Верховной рады. По информации ведомства, 23-летний мужчина вместе с сообщником атаковал парламентария, применив при этом слезоточивый газ. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
«За несколько часов работники полиции оперативно разыскали и задержали одного из нападавших в порядке статьи 208 УПК Украины. Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине», — сообщает управление Национальной полиции по Киевской области.
Ведомство также опубликовало фото паспорта задержанного, на котором видно, что у мужчины российское гражданство. «Также был найден автомобиль, на котором скрылись нападавшие. Транспортное средство с иностранной регистрацией изъято в качестве вещественного доказательства», — говорится в сообщении.
По факту нападения на народного депутата открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) УК Украины, добавили в полиции. В ведомстве не раскрыли имена ни задержанного, ни пострадавшего парламентария.
Ранее о нападении на себя сообщил внефракционный депутат Виталий Куприй. Он опубликовал в Facebook фото злоумышленников и попросил помочь их опознать.
Инцидент с нападением на нардепа произошел утром 16 августа в поселке Гостомель под Киевом. По информации Нацполиции, двое неизвестных применили против парламентария слезоточивый газ и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом. После этого нападавшие скрылись на автомобиле Opel серого цвета.