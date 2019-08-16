Украинская полиция задержала россиянина за нападение на депутата Рады

Национальная полиция Украины сообщила о задержании россиянина, который подозревается в нападении на депутата Верховной рады. По информации ведомства, 23-летний мужчина вместе с сообщником атаковал парламентария, применив при этом слезоточивый газ. По факту нападения возбуждено уголовное дело.





«За несколько часов работники полиции оперативно разыскали и задержали одного из нападавших в порядке статьи 208 УПК Украины. Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине», — сообщает управление Национальной полиции по Киевской области.





Ведомство также опубликовало фото паспорта задержанного, на котором видно, что у мужчины российское гражданство. «Также был найден автомобиль, на котором скрылись нападавшие. Транспортное средство с иностранной регистрацией изъято в качестве вещественного доказательства», — говорится в сообщении.