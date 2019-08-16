Росгидромет объяснил повышение уровня радиации после ЧП в Северодвинске

Кратковременное повышение радиационного фона в Северодвинске 8 августа после взрыва на военном полигоне, предположительно, было вызвано радиоактивным облаком, проходящим над городом. Об этом сообщил Росгидромет. В федеральной службе добавили, что погодные условия в Архангельской области способствовали быстрому рассеиванию облака.





«Предполагается, что повышение МАЭД [мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения] на постах 8 августа 2019 года [в Северодвинске] связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеиванию облака», — сообщила пресс-служба Росгидромета.





Кратковременное резкое повышение радиационного фона было замечено в Архангельской области около 12:00 мск 8 августа. Однако в 14:30 ситуация нормализовалась. По данным Росгидромета, в тот день в шести из восьми пунктов системы автоматизированного контроля радиационной обстановки (АСКРО) был зафиксирован скачок радиоактивного излучения до 1,78 микрозиверта в час. Доза гамма-излучения превышала фоновые значения в 4-16 раз.





8 августа о превышении уровня радиации сообщала администрация Северодвинска. С 11:50 до 12:20 мск радиационный фон поднимался до двух микрозивертов в час при установленной норме 0,6 микрозиверта в час.





8 августа на военном полигоне под Северодвинском во время испытаний прогремел взрыв. В Минобороны сообщали о двух погибших. «Росатом» заявил, что ЧП произошло в ходе работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. В результате инцидента погибли пять сотрудников госкорпорации.