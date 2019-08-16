Убивший швейцарского авиадиспетчера Калоев пойдет на выборы от «Единой России»

Виталий Калоев, в 2004 году убивший швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена из мести за гибель своей семьи, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России». В региональном отделении партии в Северной Осетии заявили, что Калоев выдвигался в соответствии с законами.





«Калоев выдвигается в соответствии с законодательством. Избирком принял списки и зарегистрировал кандидатов. По итогам предварительного голосования он занял одно из лидирующих мест», — сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения партии в Северной Осетии.





Выборы депутатов городского собрания пройдут 8 сентября, в единый день голосования.





24 февраля 2004 года Калоев убил в Цюрихе диспетчера швейцарской компании Skyguide Питера Нильсена. В 2002 году тот контролировал движение на участке воздушного пространства над Германией и его ошибка привела к столкновению транспортного Boeing 757 с пассажирским самолетом Ту-154 компании «Башкирские авиалинии».





В результате погибли 60 пассажиров и 9 членов экипажа. В авиакатастрофе Калоев потерял жену и двоих детей. В итоге он пришел домой к Нильсену и нанес тому несколько ножевых ранений, от которых диспетчер скончался на месте происшествия. Полиция задержала Калоева на следующий день.





В 2005 году швейцарский суд приговорил россиянина к восьми годам лишения свободы, однако уже в 2007-м он был освобожден и вернулся на родину.