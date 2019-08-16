К Навальному, Соболь и Яшину подали иск на 13 миллионов рублей

К организаторам несогласованной акции 27 июля в столице подали иски в Мосгорсуд о возмещении ущерба на сумму порядка 13 миллионов рублей. Истцами выступают ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор». В числе ответчиков — оппозиционеры Илья Яшин, Александр Соловьев, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров. Об этом Daily Storm сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.





«Мосгортранс» направил в Коптевский суд иск на 1 218 591 рубль. В такую сумму предприятие оценило ущерб из-за простоя — отмены рейсов или изменения маршрутов в день акции 27 июля. «Как указывает истец, 27 июля 2019 года на территории города Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки, простой транспортных средств произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акция в разных частях города», — рассказала Солопова.





ГБУ «Автомобильные дороги» подало в тот же суд иск на 11 468 миллионов рублей. Истец утверждает, что понес убытки в связи с обеспечением общественного порядка 27 июля.





В «Анкоре» заявили, что были вынуждены закрыть помещение на Тверской улице, в котором компания предоставляла услуги общественного питания, «с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям». Организация требует возместить ущерб в размере 551 847 рублей.





9 августа ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» сообщали, что им был причинен ущерб в 12,5 миллиона рублей от акции 27 июля. Соответствующие заявления были направлены в Следственный комитет России (СКР), который расследует дело о массовых беспорядках в центре города в этот день.





Кроме того, в августе ТАСС со ссылкой на источник в московской мэрии сообщал, что убытки предприятий торговли и услуг из-за несогласованных акций в центре Москвы 27 июля и 3 августа превысили 106,2 миллиона рублей.





27 июля в центре столицы прошел несанкционированный митинг. Участники мероприятия требовали зарегистрировать независимых кандидатов в Мосгордуму, снятых с выборов. Акция переросла в массовые беспорядки. Позднее СКР завел дело по статье 212 УК и несколько дел по статье о применении насилия к представителям власти (318-й). По данным делам в настоящее время арестованы 13 человек.