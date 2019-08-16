СМИ: В Пакистане при взрыве погиб брат лидера «Талибана»

Брат лидера террористического движения «Талибан»* в Афганистане Мавлави Хайбатуллы Ахундзады Хафиз Ахмад погиб в результате взрыва недалеко от города Кветта, столицы провинции Белуджистан в Пакистане. Уточняется, что общее число жертв, включая Ахмада, — четыре человека.





Взрыв прогремел в одной из мечетей города Кветта 16 августа, в результате погибли пять человек и еще 20 получили ранения. По информации агентства, лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не был в мечети, когда взорвалась бомба, в отличие от его младшего брата Хафиза. По словам одного из источников Reuters, ранен был также сын лидера талибов. Власти Пакистана официально не сообщали имена погибших и раненых.





Как с ообщает агентство Reuters, на территории Белуджистана действуют несколько групп повстанцев и исламистов. Ни одна из действующих группировок на данный момент не взяла на себя ответственность за взрыв.





23 июля президент США Дональд Трамп назвал нахождение американских войск в Афганистане в течение 18 лет нелепостью и заявил, что Соединенные Штаты могут выиграть войну в этой стране за 7-10 дней. В то же время глава Белого дома уточнил, что не хочет этого делать, поскольку это привело бы к гибели 10 миллионов человек, и намерен урегулировать конфликт посредством договоренностей с заинтересованными сторонами.





Последние несколько месяцев Вашингтон ведет переговоры с представителями радикального движения «Талибан»* о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле. По словам главы Госдепа Майка Помпео, договоренности желательно заключить до 1 сентября 2019 года, до новых президентских выборов в Афганистане.





*«Талибан» — движение, признанное террористическим и запрещенное в России.