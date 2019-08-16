Захарова парировала обвинения советника Трампа в краже Россией американских технологий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о краже Россией американских технологий отметила, что Вашингтон захватил дипломатические объекты РФ, а также похитил множество россиян из третьих стран. Об этом Захарова написала в своем Facebook. Она также указала на то, что США сами похищали технологии у других государств.





«Будет интересно посчитать, сколько и какие технологии украли США у разных стран мира. Займусь на досуге. Присылайте мне интересные исторические факты и современные данные — обобщим», — написала представитель МИД.





«Но уж если Джон Болтон вспомнил о воровстве, то я напомню, что Вашингтон украл здания Генерального консульства России и резиденции генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции генерального консула России в Сиэтле, а также два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке», — добавила Захарова.





Но самое важное, по словам представителя МИД, — то, что Вашингтон «выкрал большое число граждан России из третьих стран». «Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте», — резюмировала она.