«Дружба зарождается там, где не ждешь»: режиссер «Чернобыля» от НТВ согласился отобедать с автором сериала HBO

Приглашение на ланч от сценариста американо-британского сериала «Чернобыль» Крейга Мейзина — это очень приятный сюрприз. Так режиссер готовящегося к выходу на НТВ российского одноименного сериала Алексей Мурадов ответил на предложение коллеги из США, добавив, что хочет пообедать с Мейзиным именно в Москве. Ранее Мейзин заявил, что сочувствует создателям российского сериала, чьи материалы были слиты в Сеть и пригласил их на дружественный ланч.





«С большим трепетом отношусь к своим коллегам вне зависимости от географии или пола. Соглашусь со словами Мейзина о том, что это большой труд [снимать фильмы и сериалы]. Приглашение на ланч от американских коллег охотно принимаю. Иногда дружба зарождается там, где и не ждешь», — с воодушевлением сообщил Daily Storm Мурадов.





Режиссер подчеркнул, что он в свою очередь готов сделать своему американскому коллеге в ответ на приглашение какой-либо неожиданный и приятный сюрприз. Но для этого нужно понять, что Мейзин за человек и что ему нравится, размышляет российский постановщик. «Готов ему устроить и обед, и ужин, и ланч, и Москву показать. И в Москве и около Москвы найдется что показать и о чем поговорить», — добавил Мурадов.





Ранее в интервью изданию IndieWire сценарист сериала «Чернобыль» от HBO Крейг Мейзин признался, что сочувствует коллегам с телеканала НТВ, чьи рабочие материалы были слиты в Сеть и получили массу негативных отзывов. По его словам, он всегда будет на их стороне, вне зависимости от того, какой идеологической позиции будет придерживаться их шоу.





«Я бы хотел позвать этих ребят на ланч и сказать, что знаю, каково это, что мы с ними в одном бизнесе», — заявил американский сценарист.





«Даже если цель их [НТВ] шоу — опорочить нас [США], сняв какую-то лживую версию того, что произошло в Чернобыле, я все равно на их стороне, в том числе и потому, что их оскорбляют пользователи соцсетей. Я знаю, через что им [авторам сериала от НТВ] приходится пройти, я их понимаю. Снимать сериалы — тяжелая работа, и что бы ни происходило в политике, в глубине души я всегда буду симпатизировать тем, кто решается на этот труд», — обратился Мэйзин.





Сюжет российского проекта разворачивается в 1986 году. Украинский отдел КГБ СССР узнал, что иностранные спецслужбы проявляют интерес к Чернобыльской атомной электростанции. Чтобы найти в Припяти сотрудника ЦРУ Альберта Ленца и узнать причину его пребывания рядом с реактором, в город отправляется подполковник военной контрразведки Андрей Николаев. Всего запланировано 12 эпизодов, показ состоится в 2020 году.





По словам Мурадова, идею о создании этого сериала он вынашивал около четырех лет. Первоначально планировался полнометражный фильм, но позже было принято решение об изменении формата. Режиссер уточнил, что шоу «не о ЦРУ и не о КГБ, а о том, что советская атомная промышленность была интересна иностранным разведкам».