Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей в 2020 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2020 года может составить 12 130 рублей. В настоящее время он равен 11 280 рублям. Соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Таким образом, МРОТ может вырасти в 2020-м на 850 рублей.





Ведомство предлагает внести изменения в статью 1 федерального закона от 19 июня 2000 года «О минимальном размере оплаты труда». «Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц», — говорится в тексте документа.





Как писала в июле «Российская газета», повышение МРОТ коснется почти четырех миллионов работников в России. В 2019 году размер минимальной оплаты труда увеличился на 117 рублей по сравнению с 2018-м.





Минимальная зарплата в России должна иметь размер прожиточного минимума (ПМ). Индексируется она раз в год с первого января — до размера ПМ за II квартал предыдущего года.





Ранее в августе государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, в соответствии с которым зарплата учителей, врачей и работников культуры при выполнении нормы труда не может быть меньше, чем двойная величина прожиточного минимума.