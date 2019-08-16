Слуцкий назвал «политическим эпатажем» сообщения о планах Трампа купить Гренландию

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что не стоит на полном серьезе воспринимать сообщения СМИ о планах президента США Дональда Трампа купить Гренландию. По словам депутата, такая инициатива больше похожа на политический эпатаж. Слуцкий отметил, что хотя «Трамп всегда отличался нестандартным мышлением», но вряд ли такие планы увенчаются успехом, особенно с учетом негативной реакции датских властей.





«Трамп всегда отличался нестандартным мышлением, но вряд ли подобная инициатива может увенчаться успехом. В любом случае, судя по реакции датских властей, вопрос не рассматривается как предмет для двусторонних переговоров. Это все из области политического эпатажа», — сказал парламентарий.





Поэтому он «не стал бы со всей серьезностью воспринимать» подобные заявления, отметил Слуцкий. «Пока это только газетная публикация», — добавил депутат.





Ранее 16 августа датские политики раскритиковали идею продажи США Гренландии. Представитель Датской народной партии Серен Есперсен заявил, что «мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна». Член Консервативной партии Дании Расмус Ярлов назвал в своем Twitter идею неосуществимой и невероятной.





«Гренландия не на продажу! Времена, когда можно было купить территории и людей, давно прошли», — написал в своем микроблоге Микаэль Оструп из Левой социалистической партии Дании.





Официально датские власти пока не прокомментировали ситуацию вокруг Гренландии. «Мы открыты для бизнеса, но не для продажи», — заявила Reuters министр иностранных дел в гренландском автономном правительстве Ане Лоне Баггер.





О планах Трампа купить Гренландию написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По ее данным, Трамп давно вынашивает такую идею и уже обсуждал ее со своими советниками и адвокатами. Часть советников президента поддержала его идею приобрести остров, другие сочли это мимолетным увлечением, которое никогда не будет реализовано, уточняют источники газеты.