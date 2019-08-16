Путин присвоил звания Героя России пилотам А321

Президент России Владимир Путин на открытии совещания Совета безопасности сообщил, что подписал указ о присвоении званий Героя России летчикам лайнера А321 «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову (командир) и Георгию Мурзину (второй пилот), которые аварийно посадили самолет в кукурузном поле под Москвой, избежав жертв. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.





«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героя Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества», — цитирует ТАСС президента. Данный указ размещен на сайте Кремля.





Владимир Путин выразил надежду на то, что подобные ситуации будут повторяться как можно реже или не происходить никогда. Вместе с тем глава государства отметил, что, несмотря на профессионализм экипажа, «качество подготовки летного состава этой компании можно считать… удовлетворительным».





Ранее 16 августа командир экипажа авиалайнера А321 «Уральских авиалиний», аварийно севшего на кукурузное поле возле аэропорта Жуковский, Дамир Юсупов признался, что чувствует вину перед пассажирами, и извинился перед ними за то, что не доставил их в Симферополь. Летчик также высоко оценил профессионализм бортпроводников, назвав их «очень смекалистыми».





Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом Жуковский — Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку утром 15 августа на кукурузное поле. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, причиной ЧП стало то, что лайнер столкнулся со стаей чаек. В результате попадания птиц заглох один двигатель, а второй начал работать с перебоями. В итоге пилоты выключили оба двигателя и сумели посадить самолет на брюхо, не выпуская при этом шасси.





Росприроднадзор позднее подтвердил наличие несанкционированной свалки примерно в двух километрах от аэропорта Жуковский. Чайки, живущие на свалке, могли стать причиной жесткой посадки лайнера. Комиссия правительства Московской области 16 августа проверила орнитологическую ситуацию на станции по сортировке мусора «Экосервис» и полигоне ТКО «Сафоново». В результате проверки пернатые были обнаружены, однако их скопления чиновники назвали некритичными.