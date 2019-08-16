Новости
Новости
St
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Новости

У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

Неизвестные напали на грузовое судно, на нем находятся еще пять членов экипажа помимо граждан России

Неизвестные напали на грузовое судно, на нем находятся еще пять членов экипажа помимо граждан России
Фото: © GLOBAL LOOK press

В районе порта Дуала в Республике Камерун 15 августа пираты захватили принадлежащее датской компании Ultrabulk грузовое судно «Мармалайта», оно следовало под флагом Антигуа и Барбуды. На судне находились восемь членов экипажа, среди них — трое россиян, сообщили в МИД России, ссылаясь на сведения петербургского рекрутингового агентства «Марлоу Навигейшн Россия».


Власти Камеруна и представители компании-судовладельца выясняют обстоятельства захвата судна, сообщили дипломаты. «Российские дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению российских граждан», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.


В другой африканской республике — Нигерии — 30 января выпустили на свободу шестерых российских моряков, взятых в плен пиратами в территориальных водах Бенина 2 января. Всего на корабле было 24 члена экипажа, однако кроме россиян никого не взяли в плен, само судно MSC Mandy также не было захвачено.


Координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов 17 января говорил, что пираты потребовали выкуп за российских моряков. Он не раскрыл детали сделки, отметив лишь, что подобного рода переговоры с пиратами чаще всего проводятся при участии британских специалистов.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии