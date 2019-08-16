У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

В районе порта Дуала в Республике Камерун 15 августа пираты захватили принадлежащее датской компании Ultrabulk грузовое судно «Мармалайта», оно следовало под флагом Антигуа и Барбуды. На судне находились восемь членов экипажа, среди них — трое россиян, сообщили в МИД России, ссылаясь на сведения петербургского рекрутингового агентства «Марлоу Навигейшн Россия».





Власти Камеруна и представители компании-судовладельца выясняют обстоятельства захвата судна, сообщили дипломаты. «Российские дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению российских граждан», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.





В другой африканской республике — Нигерии — 30 января выпустили на свободу шестерых российских моряков, взятых в плен пиратами в территориальных водах Бенина 2 января. Всего на корабле было 24 члена экипажа, однако кроме россиян никого не взяли в плен, само судно MSC Mandy также не было захвачено.





Координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов 17 января говорил, что пираты потребовали выкуп за российских моряков. Он не раскрыл детали сделки, отметив лишь, что подобного рода переговоры с пиратами чаще всего проводятся при участии британских специалистов.