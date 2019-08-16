Сергей Глазьев перейдет из администрации президента в Евразийскую экономическую комиссию

Советник президента России Сергей Глазьев перейдет на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Его кандидатура на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК одобрена главами представительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и теперь представлена на утверждение Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), в который входят главы стран — участниц ЕАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе союза.
«Проект решения Высшего Евразийского экономического совета по кандидатуре Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК был одобрен главами правительств на недавнем заседании межправсовета, которое прошло 9 августа в Чолпон-Ате [Киргизия]. Теперь его кандидатура будет представлена членам ВЕЭС на заседании, которое планируется провести 1 октября в Ереване», — говорится в сообщении пресс-службы.
На посту министра Глазьев сменит Татьяну Валовую, которая возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве, сменив на этом посту датчанина Михаэля Меллера.
Евразийский экономический союз — организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. Создана в 2010 году на базе Единого экономического пространства Белоруссии, Казахстана и России. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.
Высший Евразийский экономический совет — высший наднациональный орган ЕАЭС. В него входят главы государств или правительств стран — членов союза. Собирается не реже одного раза в год. Решения принимаются консенсусом. Принятые решения становятся обязательными для выполнения во всех государствах-участниках.
Евразийская экономическая комиссия — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган ЕАЭС. Имеет статус наднационального органа управления, подчиненного Высшему Евразийскому экономическому совету. Основная задача ЕЭК — обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, Таможенного союза и Единого экономического пространства, выработка предложений в сфере интеграции в рамках этих объединений.