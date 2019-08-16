Сергей Глазьев перейдет из администрации президента в Евразийскую экономическую комиссию

Советник президента России Сергей Глазьев перейдет на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Его кандидатура на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК одобрена главами представительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и теперь представлена на утверждение Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), в который входят главы стран — участниц ЕАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе союза.





«Проект решения Высшего Евразийского экономического совета по кандидатуре Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК был одобрен главами правительств на недавнем заседании межправсовета, которое прошло 9 августа в Чолпон-Ате [Киргизия]. Теперь его кандидатура будет представлена членам ВЕЭС на заседании, которое планируется провести 1 октября в Ереване», — говорится в сообщении пресс-службы.





На посту министра Глазьев сменит Татьяну Валовую, которая возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве, сменив на этом посту датчанина Михаэля Меллера.