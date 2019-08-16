В Госдуме усомнились в эффективности работы орнитологических служб аэропортов

Член комитета Госдумы по транспорту, летчик-космонавт Максим Сураев усомнился в эффективности работы орнитологической службы аэропорта Жуковский. Такие службы используют специальные пугала, звуковые устройства, хищных птиц для отпугивания стай от взлетно-посадочных полос аэродромов. Орнитологи могут даже закрывать полеты из-за неблагоприятной обстановки. Парламентарий напомнил, что федеральное законодательство требуют наличия таких специалистов во всех аэропортах, но часто орнитологические службы существуют только на бумаге.





«Есть целый комплекс мероприятий, с помощью которого следят за птицами и отпугивают их. Другой вопрос, есть ли этот комплекс в реальности или существует только на бумаге. Но работа такой службы прописана в федеральных правилах [работы аэропортов]», — рассказал Daily Storm депутат Госдумы.





«Недавно рядом с моим домом просто вспахали пашню и туда налетело несколько тысяч чаек. Поэтому непонятно, что именно явилось причиной появления птиц [в Жуковском] — свалка или просто распахали поле. Есть аэродромные службы, которые должны следить за орнитологической ситуацией. Надо смотреть, работает [орнитологический] комплекс вообще или он работает только на бумаге», — добавил Сураев.





16 августа в Следственном комитете РФ сообщили, что проверяют работу орнитологической службы аэропорта Жуковский. Следствие уже исследовало обстановку на месте аварийной посадки самолета, следов его касания и скольжения, фиксации положений механизмов и приборов. Первый заместитель гендиректора управляющей компании аэропорта Жуковский «Рампорт аэро» Евгений Солодилин заявил журналистам ТАСС, что Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова, в чьем ведении находится используемый аэропортом Жуковский аэродром, неоднократно обращался в прокуратуру из-за наличия птиц возле аэропорта.





В российском законодательстве прописана работа орнитологических служб при аэропортах, и эта служба должна была отследить прилеты птиц, тем более если речь идет о больших стаях. Требования к орнитологической службе прописаны в приказе Минтранса РФ от 31.07.2009 №128 «Об утверждении федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ», пункты 8.24-8.26.





Утром 15 августа Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом Жуковский — Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку на поле в Подмосковье. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто не погиб. По предварительным данным, причиной ЧП стало то, что лайнер столкнулся со стаей птиц.





16 августа Агентство городских новостей «Москва» сообщило, что самолет, выполнявший рейс Москва — Уфа, вернулся в аэропорт Внуково из-за попадания борта в стаю птиц при взлете, о чем сообщили в пресс-службе авиакомпании UTair.