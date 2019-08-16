Умер второй пострадавший от отравления подсолнечным маслом в Ульяновске

Семерых жителей Ульяновска, которые, по предварительной версии, отравились растительным маслом, госпитализировали в местные больницы. Двое из них позднее скончались. В результате было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).





Среди доставленных в больницы оказались двое несовершеннолетних, их жизнь находится вне опасности, отмечает СКР. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и причины смерти двоих жителей Ульяновска.





По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 238 УК РФ (производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).





Ранее 16 августа глава Минздрава Ульяновской области Сергей Панченко говорил, что у всех пострадавших диагностировали внутреннее кровотечение. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что в подсолнечном масле, которым отравились местные жители, предположительно, был крысиный яд.





Кроме того, по данным регионального Минздрава, 3 августа скончалась еще одна жительница Ульяновской области, госпитализированная с похожими симптомами. Теперь предстоит выяснить, связаны ли эти два случая.