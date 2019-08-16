«Алкоголь спас людей в Чернобыле»: шоу-бизнес оценил идею Жириновского о запрете песен про спиртное

Художественные произведения, в которых упоминается употребление спиртного, невозможно запретить в России. Так певцы Юрий Лоза, Вика Цыганова, Сергей Мазаев (группа «Моральный кодекс») прокомментировали в беседе с Daily Storm идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского запретить радиостанциям включать в эфире песни, в которых поется о выпивке. Деятели шоу-бизнеса напомнили политику, что алкоголь по слухам даже помогал в Чернобыле во время ликвидации последствий аварии на АЭС, и постоянно фигурирует в книгах и фильмах.





Певец Юрий Лоза заявил, что идею лидера ЛДПР невозможно воплотить в стране, где людей спасали алкоголем во время ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Он отметил, что инициатива — «полная ерунда», а в России для успешной борьбы с пропагандой алкоголя нужно прежде всего улучшать качество жизни людей.





«Все у нас с перегибами. Страшен не алкоголь, а злоупотребление алкоголем. Для того чтобы этого не было, нужно работать, проводить программы, устраивать людям досуг, поднять уровень жизни, восстанавливать дома культуры. Чтобы люди не квасили от безысходности, а были заняты. Нужно столько труда в это вложить, чтобы отбить желание употреблять алкоголь, но никто не хочет этим заниматься», — отметил артист.





«Что плохого в вине? Его пьют уже на протяжении столетий. Оно полезно. Нашим офицерам, работавшим с ракетным топливом, давали вино за вредность. Если бы не вино, то сколько бы людей мы похоронили в Чернобыле?» — напомнил Юрий Лоза.





Продюсер певицы Валерии и ее супруг Иосиф Пригожин сообщил, что с большим уважением относится к Жириновскому, но в данном случае тот не совсем прав и лучше всегда бороться с пропагандой алкоголя личным примером.





«Запретами ничего не добиться, будь они хоть от Жириновского или президента [России]. Главное — это воспитание и пропаганда культуры. Я уважаю Жириновского как мудрейшего аксакала, одного из самых выдающихся парламентариев, но он сам-то какой пример показывает своими вакханалиями?! Надо начинать с семьи. Я бы многое разрешил, потому что запретный плод сладок. Мы сами должны быть для детей примером. Давайте и про мат песенки тогда запретим», — заявил продюсер.





Певец и лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев подчеркнул, что в России невозможно ввести запрет на песни про спиртное из-за определенных традиций.





«Радиостанции никому ничего не должны. Я против алкоголя, но существуют традиции, существует история, существует религия, которая хуже, чем алкоголь. Есть вещи, от которых трудно отказаться. У меня, например, мама в преклонном возрасте и тучный человек. Я ее прошу не есть углеводы и другие вредные вещества. Но людям невозможно это все полностью рассказать, никто ничего не хочет, — сказал Мазаев. — Нужно помнить, что все выступления Жириновского — это выступления яркого артиста в первую очередь. И тема эта животрепещущая, которая обязательно попадется на глаза людей. Но это все притянуто за уши».





Певица Вика Цыганова, у которой есть хит «Русская водка», отметила в беседе с Daily Storm, что запрет песен, связанных с алкоголем, ничего не даст. Кроме того, она посоветовала Владимиру Жириновскому больше отдыхать и пить вино.





«Владимир Вольфович всегда был большим оригиналом. На старости лет ему уже надо успокоиться и больше отдыхать. Давайте уберем алкоголь из фильмов и русской литературы. Считаю, что в этой ситуации он неправ. Жириновский умный человек, но это даже популизмом не назовешь, какая-то глупость. Давайте и «Вечера на хуторе близ Диканьки» уберем. Пусть он [Жириновский] больше отдыхает, слушает хорошие песни и пьет вино. Говорю это от души. В его возрасте это уже можно себе позволить», — посоветовала певица.





«Если бы он запретил мат, я бы поддержала. Мат разрушает человека, а вино — это первое чудо, которое Господь нам оставил. Я бы, например, наказывала трудом за участие в рэп-баттлах, где много матерятся: например, пусть отковыривают жвачки от асфальта», — предложила политику альтернативный законопроект Цыганова.





Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале призвал радиостанции отказаться от песен, в которых пропагандируется употребление алкоголя. Данная идея у политика появилась после прослушивания на одной из радиостанций песни «Пора в путь-дорогу», где поется, что «Мы выпьем раз и выпьем два за наши славные У-2, но так, чтоб завтра не болела голова». По мнению Жириновского, радиостанции должны строже относиться к составлению плейлистов и более тщательно выбирать песни во избежание пропаганды алкоголя.





В 2017 году Жириновский потребовал закрыть радиопрограмму «120 минут» на радиостанции «Комсомольская правда» из-за пропаганды алкоголя. Сам он тогда заявил, что никто из членов ЛДПР не употребляет алкоголь или табак. Также Жириновский призывал не поить спортсменов шампанским после церемонии награждения в Кремле, предложив взамен слушать «звон медалей».