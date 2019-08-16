ФСИН: Проверка выявила в СИЗО «Кресты-2» факты избиений и вымогательств

Проверка Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России выявила многочисленные нарушения содержания осужденных в петербургском СИЗО-1, известном как «Кресты-2». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Бояринева. По его словам, в ходе проверки были выявлены факты избиений и вымогательств у осужденных, а также «преступная безответственность сотрудников учреждения».
«В СИЗО-1 имеются нарушения при содержании отдельных категорий лиц — как ранее отбывших наказание, так и впервые осужденных, имеются огромные нарушения при переводе в камерные помещения лиц, которые ранее не отбывали наказание. Также подтверждаются факты избиений осужденных, факты вымогательств денежных средств и факты преступной безответственности и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения», — цитирует РИА Новости Бояринева.
По словам замглавы ФСИН, подробные результаты проверки должны быть представлены на следующей неделе. «Мы подготовим доклад директору ФСИН России для принятия процессуальных и кадровых решений. На основе него будут выработаны мероприятия по профилактике и недопущению подобных происшествий в других исправительных учреждениях страны», — уточнил он.
Ранее проект Gulagu.net опубликовал заявление о существовании в петербургском СИЗО так называемых пресс-хат, где избивают и пытают заключенных. Заявление было направлено в ряд ведомств, в том числе в Минюст, Генпрокуратуру, Следственный комитет и администрацию президента. В заявлении со ссылкой на источник в УФСИН по Петербургу и Ленобласти указано, что в СИЗО действуют три «пресс-хаты», арестанты которых в обмен на льготные условия содержания пытают других заключенных по заданию оперативников ФСИН.
СИЗО «Кресты-2» рассчитан на четыре тысячи арестантов. Его начали строить в 2007 году, на проект было выделено более 12 миллиардов рублей. Новый СИЗО должен был стать самым современным изолятором в России. Срок его сдачи несколько раз откладывался. В итоге заключенных туда перевели к концу 2017 года.