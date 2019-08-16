ФСИН: Проверка выявила в СИЗО «Кресты-2» факты избиений и вымогательств

Проверка Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России выявила многочисленные нарушения содержания осужденных в петербургском СИЗО-1, известном как «Кресты-2». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Бояринева. По его словам, в ходе проверки были выявлены факты избиений и вымогательств у осужденных, а также «преступная безответственность сотрудников учреждения».





«В СИЗО-1 имеются нарушения при содержании отдельных категорий лиц — как ранее отбывших наказание, так и впервые осужденных, имеются огромные нарушения при переводе в камерные помещения лиц, которые ранее не отбывали наказание. Также подтверждаются факты избиений осужденных, факты вымогательств денежных средств и факты преступной безответственности и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения», — цитирует РИА Новости Бояринева.





По словам замглавы ФСИН, подробные результаты проверки должны быть представлены на следующей неделе. «Мы подготовим доклад директору ФСИН России для принятия процессуальных и кадровых решений. На основе него будут выработаны мероприятия по профилактике и недопущению подобных происшествий в других исправительных учреждениях страны», — уточнил он.