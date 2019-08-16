Появилось видео испытаний боевого беспилотника «Охотник» в паре с Су-30СМ

Министерство обороны опубликовало видеозапись полета новейшего российского тяжелого беспилотника «Охотник» в паре с истребителем Су-30СМ. Беспилотник летал более 20 минут, он сделал несколько кругов над аэродромом на высоте около 600 метров, а затем удачно приземлился.
«Испытания новейшего боевого комплекса проводятся на одном из аэродромов Минобороны России и включают в себя проверку поведения летательного аппарата на различных режимах полета», — говорится в сообщении военного ведомства в Facebook.
В Минобороны сообщили, что «Охотник» практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения, а оснащенность аппаратурой оптико-электронной и радиотехнической разведки делает его незаменимым для выполнения заданий на большом удалении от аэродромов базирования.
С-70 «Охотник» — российский проект тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата. Компания «Сухой» разрабатывала «Охотник» по заказу Минобороны с 2012 года. Он выполнен по схеме «летающее крыло» с применением спецматериалов и покрытий, которые делают его почти незаметным для радиолокационных средств обнаружения.
Беспилотник может оснащаться целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, а также ракетно-бомбовым вооружением. В начале 2019 года стало известно, что третий опытный образец Су-57 используется в качестве летающей лаборатории для отработки ряда систем по теме «Охотник», в частности, тестировалось групповое применение беспилотников.