Появилось видео испытаний боевого беспилотника «Охотник» в паре с Су-30СМ

В Минобороны сообщили, что «Охотник» практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения, а оснащенность аппаратурой оптико-электронной и радиотехнической разведки делает его незаменимым для выполнения заданий на большом удалении от аэродромов базирования.





С-70 «Охотник» — российский проект тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата. Компания «Сухой» разрабатывала «Охотник» по заказу Минобороны с 2012 года. Он выполнен по схеме «летающее крыло» с применением спецматериалов и покрытий, которые делают его почти незаметным для радиолокационных средств обнаружения.





Беспилотник может оснащаться целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, а также ракетно-бомбовым вооружением. В начале 2019 года стало известно, что третий опытный образец Су-57 используется в качестве летающей лаборатории для отработки ряда систем по теме «Охотник», в частности, тестировалось групповое применение беспилотников.