Командир A321 извинился перед пассажирами и похвалил всех членов экипажа

Командир экипажа авиалайнера А321 «Уральских авиалиний», аварийно севшего на кукурузное поле возле аэропорта Жуковский, Дамир Юсупов признался, что чувствует вину перед пассажирами, и извинился перед ними за то, что не доставил их в Симферополь. Летчик также высоко оценил профессионализм бортпроводников, назвав их «очень смекалистыми».





«Виноват, что так получилось, что их [пассажиров] не доставил до места назначения [в Симферополь]. С некоторыми пассажирами я побеседовал, когда обходил самолет. Хотел бы пожелать тем, кто пострадал, выздоровления и не бояться летать», — рассказал он на пресс-конференции в Екатеринбурге.





Юсупов признался, что после отказа двигателей у самолета он не почувствовал страха. По его словам, как только он увидел кукурузное поле, то у него появилась надежда совершить «более-менее мягкую» посадку. При этом летчик высоко оценил действия бортпроводников. «Работали очень слаженно и быстро, профессионально — очень смекалистые проводники, быстро сообразили: открыли дверь, выполнили все согласно инструкции», — сказал он и отметил, что благодаря их действиям количество пострадавших было сведено к минимуму.





На этой же конференции генеральный директор авиаперевозчика Сергей Скуратов заявил, что экипаж будет обязательно поощрен. При этом он не уточнил конкретную сумму. Кроме того, пилоты и бортпроводники, как и пассажиры, страхуются перед каждым вылетом и получат страховые выплаты. «Обязательно получат. Там есть процедура. Все в рамках федерального законодательства», — заверил он.





Коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов надеется, что экипаж вернется к полетам в течение двух-трех недель. «Я думаю, что бортпроводники чуть раньше, а второй пилот с командиром — чуть позже», — сказал он, добавив, что точные сроки зависят от Росавиации.