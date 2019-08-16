Второй пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализирован с ушибами груди

Второй пилот лайнера «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа, Георгий Мурзин находится в больнице. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил коммерческий директор компании Кирилл Скуратов. По его словам, у летчика ушибы грудной клетки, но с ним все будет нормально. Представитель авиаперевозчика также заявил об изменении программы обучения пилотов после инцидента.





«У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним все будет нормально», — сказал Скуратов.





Отвечая на вопрос журналистов о возможном изменении программы подготовки пилотов, коммерческий директор авиакомпании сказал: «Программа, конечно, скорректируется. Этот случай войдет в тренировку. Это посадка на очень малых высотах».