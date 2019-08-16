Второй пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализирован с ушибами груди

Второй пилот лайнера «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа, Георгий Мурзин находится в больнице. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил коммерческий директор компании Кирилл Скуратов. По его словам, у летчика ушибы грудной клетки, но с ним все будет нормально. Представитель авиаперевозчика также заявил об изменении программы обучения пилотов после инцидента.
«У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним все будет нормально», — сказал Скуратов.
Отвечая на вопрос журналистов о возможном изменении программы подготовки пилотов, коммерческий директор авиакомпании сказал: «Программа, конечно, скорректируется. Этот случай войдет в тренировку. Это посадка на очень малых высотах».
Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом Жуковский — Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку утром 15 августа на кукурузное поле. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, причиной ЧП стало то, что лайнер столкнулся со стаей чаек. В результате попадания птиц заглох один двигатель, а второй начал работать с перебоями. В итоге пилоты выключили оба двигателя и сумели посадить самолет на брюхо, не выпуская при этом шасси.
Росприроднадзор позднее подтвердил наличие несанкционированной свалки на расстоянии не более двух километров от аэропорта Жуковский. Чайки, живущие на свалке, могли стать причиной жесткой посадки лайнера. Комиссия правительства Московской области 16 августа проверила орнитологическую ситуацию на станции по сортировке мусора «Экосервис» и полигоне ТКО «Сафоново». В результате проверки пернатые были обнаружены, однако их скопления чиновники назвали не критичными.