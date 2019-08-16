Стрелков посчитал хвастовством слова Прилепина о числе убитых им в Донбассе

Экс-командующий вооруженными силами Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) раскритиковал писателя Захара Прилепина, который в интервью рассказал, что боевое подразделение, которым он командовал, убило много людей. По словам Стрелкова, во время пребывания Прилепина в ДНР активные боевые действия не велись, а свои боевые успехи писатель снимал на тыловых блок-постах. Также Стрелков посоветовал Прилепину не зарекаться от тюрьмы.





«Я с Прилепиным лично не знаком, поэтому могу говорить только по отзывам. Поскольку это медийная личность, то воином я его никогда не назову. Он профессиональный пиарщик, хотя и небесталанный. По словам многих свидетелей, они видели, как он снимал [на камеру] свои боевые успехи на тыловых блок-постах, достаточно далеко от линии соприкосновения с противником. Пусть Прилепин расскажет хотя бы про один бой, который он выиграл», — заявил Daily Storm Стрелков.





По словам Стрелкова, в то время, когда Прилепин находился в ДНР, уже действовало перемирие и он не участвовал в последних боевых действиях — боях за город Дебальцево. Поэтому нельзя говорить о его боевой эффективности в условиях перемирия.





На слова Прилепина о том, что он не боится сесть в тюрьму за участие в боевых действиях в Донбассе, Стрелков сказал: «Я бы ему посоветовал от тюрьмы и от сумы не зарекаться. Я, например, не зарекаюсь».





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