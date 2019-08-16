Птиц немного: правительственная комиссия проверила свалки возле аэропорта Жуковский

Комиссия правительства Московской области проверила орнитологическую ситуацию на станции по сортировке мусора «Экосервис» и полигоне ТКО «Сафоново». Они располагаются в окрестностях аэропорта Жуковский, где утром 15 августа совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на областного министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина.





По словам министра, на станции по сортировке мусора «Экосервис» 15 августа стаи птиц не были обнаружены. Министр предположил, что они могли испугаться, поскольку в этот день там работала тяжелая техника. В то же время, отметил Куракин, в окрестностях станции пернатые «все же были обнаружены».





Министр также добавил, что аномального скопления птиц не зафиксировали ни на закрытом полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) «Сафоново», ни на свалке на берегу озера Глушица.





16 августа о проверке комиссией правительства Московской области проблемных объектов по обращению с отходами рядом с аэропортом Жуковский сообщило агентство «Москва». По данным издания, в состав комиссии вошли представители Минэкологии и Росприроднадзора по Центральном федеральному округу.