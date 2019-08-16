Птиц немного: правительственная комиссия проверила свалки возле аэропорта Жуковский

Комиссия правительства Московской области проверила орнитологическую ситуацию на станции по сортировке мусора «Экосервис» и полигоне ТКО «Сафоново». Они располагаются в окрестностях аэропорта Жуковский, где утром 15 августа совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на областного министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина.
По словам министра, на станции по сортировке мусора «Экосервис» 15 августа стаи птиц не были обнаружены. Министр предположил, что они могли испугаться, поскольку в этот день там работала тяжелая техника. В то же время, отметил Куракин, в окрестностях станции пернатые «все же были обнаружены».
Министр также добавил, что аномального скопления птиц не зафиксировали ни на закрытом полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) «Сафоново», ни на свалке на берегу озера Глушица.
16 августа о проверке комиссией правительства Московской области проблемных объектов по обращению с отходами рядом с аэропортом Жуковский сообщило агентство «Москва». По данным издания, в состав комиссии вошли представители Минэкологии и Росприроднадзора по Центральном федеральному округу.
В Минэкологии ранее утверждали, что ближайший к аэропорту мусорный полигон «Сафоново» закрыт и расположен слишком далеко, чтобы стаи птиц могли стать причиной аварийной посадки самолета. Однако примерно в одном километре от аэродрома Жуковский находится перегрузочная станция отходов «Экосервис», которая в прежние годы привлекалась к ответственности за экологические нарушения. Еще один объект —незаконная свалка строительных и бытовых отходов на берегах озера Глушица, где несколько лет незаконно сбрасывались коммунальные и строительные отходы, которая, как заявили в министерстве, была ликвидирована.
Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом Жуковский — Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку утром 15 августа на кукурузное поле. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, причиной ЧП стало то, что лайнер столкнулся со стаей чаек. В результате попадания птиц заглох один двигатель, а второй начал работать с перебоями. В итоге пилоты выключили оба двигателя и сумели посадить самолет на брюхо, не выпуская при этом шасси.
Росприроднадзор позднее подтвердил наличие несанкционированной свалки на расстоянии не более двух километров от аэропорта Жуковский. Чайки, живущие на свалке, могли стать причиной жесткой посадки лайнера.