Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» для предотвращения аварий с птицами

Для предотвращения аварий с птицами необходимо создать индивидуальный паспорт для каждого аэропорта, заявил руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов. Для каждой воздушной гавани нужно составить индивидуальную программу обеспечения орнитологической безопасности, подчеркнул также Рыжов. С таким предложением в группе авиационной орнитологии выступили после жесткой посадки следовавшего из Москвы в Симферополь самолета Airbus A321, в двигатели которого попали птицы.





В «паспорте аэропорта» необходимо будет учитывать наличие рядом крупных и мелких рек, морских побережий, характер растительности, качественный и количественный состав птиц, интенсивность взлетов-посадок, а также наличие несанкционированных свалок. Глава отраслевой группы авиационной орнитологии также заявил «Известиям», что невозможно решить проблему только устройством для акустического отпугивания или с помощью ловчих птиц.





Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом Жуковский — Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку утром 15 августа на кукурузное поле. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, причиной ЧП стало то, что лайнер столкнулся со стаей чаек. В результате попадания птиц заглох один двигатель, а второй начал работать с перебоями. В итоге пилоты выключили оба двигателя и сумели посадить самолет на брюхо, не выпуская при этом шасси.





Росприроднадзор позднее подтвердил наличие несанкционированной свалки на расстоянии не более двух километров от аэропорта Жуковский. Чайки, живущие на свалке, могли стать причиной жесткой посадки лайнера.