В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов о компаниях

Признаками фейковых отзывов могут служить общие фразы, переполненность подробными фактами и частое упоминание названия компании или торговой марки. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество). По мнению экспертов, если в отзыве отсутствуют детали и в нем преобладают только общие фразы, то с большой долей вероятности он является фальшивым.





«Из-за развитой индустрии копирайтерства и фальшивых отзывов отсутствует нормальная конкуренция за качество обратной связи от покупателей. Что делать потребителю в такой ситуации? Если на портале Роскачества еще нет исследования данной категории товаров, остается только самому изучать этикетку и учиться анализировать отзывы. Например, многократное упоминание названия компании сигнализирует о том, что над отзывом работал копирайтер или SEO-специалист», — цитирует агентство «Москва» заявление пресс-службы Роскачества.





В организации отметили, что отзывы на сайтах компаний модерируются и могут быть написаны их сотрудниками. Кроме того, подчеркнули в Роскачестве, для написания отзывов могут привлекаться копирайтеры со стороны. Такие тексты, как правило, не содержат детали и в них преобладают общие фразы, что может указывать на их фейковость. «Копирайтер вряд ли будет уточнять детали и тратить на это время, потому что пишет такие отзывы пачками, и поэтому отзывы из-под его руки получаются поверхностными», — говорится в сообщении.





В то же время эксперты предупреждают, что в некоторых случаях может встречаться обратная ситуация, когда отзыв переполнен подробными фактами, которые покупатель не может знать. «Скорее всего, такие отзывы — дело рук сотрудников самой компании, которые хотят сойти за довольных клиентов», — резюмировали в организации.





В заключение эксперты рекомендуют не обращать в отзывах внимание на эмоции и оценочные характеристики, а смотреть исключительно на детали и факты. Также предлагается не жалеть время на анализ отзывов перед покупкой и уточнять детали у их авторов, если есть возможность с ними связаться.