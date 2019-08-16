«Плохо есть много глютена»: как изменился рацион россиян за 40 лет

Россияне за почти 40 лет — с 1980-го по 2018 год — существенно снизили потребление картофеля и хлеба и стали есть больше фруктов и ягод, говорится в тематическом отчете Федеральной службы госстатистики (Росстат). Специалисты связывают эту закономерность со стремлением россиян к здоровому образу жизни. Ведь «только ленивый не знает» о вреде глютена (хлеб) и крахмала (картофель), пояснила врач-эндокринолог Екатерина Александрова.
По данным Росстата, в 1980 году россиянин ежегодно в среднем потреблял 117 килограммов картофеля, в то время как в 2018 году — 59 килограммов. При этом потребление фруктов и ягод изменилось с 35 до 74 килограммов в год. Хлеба, круп и макарон россияне стали есть на 16 килограммов меньше (112). Также несколько снизилось потребление сахара — с 35 до 31 килограмма. Кроме того, в рационе россиян увеличилось количество мяса и рыбы — 70/89 и 17/22 килограмма соответственно.
Как пояснила РИА Новости врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александрова, такие изменения можно в целом назвать позитивными. По ее мнению, в России увеличивается число людей, стремящихся вести более здоровый образ жизни. «Только ленивый не знает, что плохо есть много крахмала в виде картошки, много глютена в виде хлеба и что нужно обязательно есть овощи и фрукты», — отметила специалист.
В декабре 2018 года торговые компании и поставщики продуктов питания предупредили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева об угрозе роста цен на товары повседневного спроса. Основной причиной этого они назвали стремление нефтяников заработать на корпоративных клиентах при заморозке розничных цен на топливо.
Согласно оценкам агентства «РИА Рейтинг», в 2017 году россияне в среднем тратили на еду 31,2% своего бюджета. Аналитики рассмотрели 40 стран бывшего СССР и Европы, используя данные национальных статистических служб и МВФ. Расходы на питание, по оценкам агентства, оказались самыми незначительными у жителей Люксембурга (8,7% расходов), а самыми крупными — на Украине (50,9%).