«Плохо есть много глютена»: как изменился рацион россиян за 40 лет

Россияне за почти 40 лет — с 1980-го по 2018 год — существенно снизили потребление картофеля и хлеба и стали есть больше фруктов и ягод, говорится в тематическом отчете Федеральной службы госстатистики (Росстат). Специалисты связывают эту закономерность со стремлением россиян к здоровому образу жизни. Ведь «только ленивый не знает» о вреде глютена (хлеб) и крахмала (картофель), пояснила врач-эндокринолог Екатерина Александрова.





По данным Росстата, в 1980 году россиянин ежегодно в среднем потреблял 117 килограммов картофеля, в то время как в 2018 году — 59 килограммов. При этом потребление фруктов и ягод изменилось с 35 до 74 килограммов в год. Хлеба, круп и макарон россияне стали есть на 16 килограммов меньше (112). Также несколько снизилось потребление сахара — с 35 до 31 килограмма. Кроме того, в рационе россиян увеличилось количество мяса и рыбы — 70/89 и 17/22 килограмма соответственно.





Как пояснила РИА Новости врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александрова, такие изменения можно в целом назвать позитивными. По ее мнению, в России увеличивается число людей, стремящихся вести более здоровый образ жизни. «Только ленивый не знает, что плохо есть много крахмала в виде картошки, много глютена в виде хлеба и что нужно обязательно есть овощи и фрукты», — отметила специалист.