Пхеньян отверг возможность переговоров по воссоединению с Южной Кореей

Власти КНДР не намерены продолжать переговоры с Сеулом после завершения совместных военных учений США и Южной Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление пресс-секретаря Комитета по мирному воссоединению Кореи.





«Какой смысл в диалоге о совместной экономике и мире в тот момент, когда постоянно проводятся совместные военные учения Южной Кореи [с США] направленные против нас», — говорится в заявлении.





Реализация Пханмунджомской декларации в настоящее время зашла в тупик, и возможности для диалога Север-Юг утрачены, добавляет представитель Комитета. По его словам, это «естественный результат своенравных действий южнокорейского руководителя».





«Южнокорейские власти ищут улов в неспокойных водах будущих переговоров КНДР-США и мечтают, что фаза диалога наступит после совместных военных учений сама, как происходит смена времен года. Им лучше отбросить эти бессмысленные желания», — подчеркивается в сообщении.





«Как видите, у нас больше нет слов, чтобы поговорить с официальными лицами Южной Кореи, и больше нет возможности встретиться с ними снова», — резюмирует пресс-секретарь.