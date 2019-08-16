Пхеньян отверг возможность переговоров по воссоединению с Южной Кореей

Власти КНДР не намерены продолжать переговоры с Сеулом после завершения совместных военных учений США и Южной Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление пресс-секретаря Комитета по мирному воссоединению Кореи.
«Какой смысл в диалоге о совместной экономике и мире в тот момент, когда постоянно проводятся совместные военные учения Южной Кореи [с США] направленные против нас», — говорится в заявлении.
Реализация Пханмунджомской декларации в настоящее время зашла в тупик, и возможности для диалога Север-Юг утрачены, добавляет представитель Комитета. По его словам, это «естественный результат своенравных действий южнокорейского руководителя».
«Южнокорейские власти ищут улов в неспокойных водах будущих переговоров КНДР-США и мечтают, что фаза диалога наступит после совместных военных учений сама, как происходит смена времен года. Им лучше отбросить эти бессмысленные желания», — подчеркивается в сообщении.
«Как видите, у нас больше нет слов, чтобы поговорить с официальными лицами Южной Кореи, и больше нет возможности встретиться с ними снова», — резюмирует пресс-секретарь.
Заявление Комитета по мирному воссоединению Кореи о прекращении переговоров с Сеулом стало ответом на речь президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, посвященную 74-летию освобождения страны от колониального господства Японии. Южнокорейский лидер в своей речи призывал скорее возобновить переговоры по денуклеаризации полуострова между КНДР и США. Также он выразил надежду на третий саммит лидеров двух стран.
Пханмунджомская декларация была подписана 27 апреля 2018 года по итогам межкорейского саммита в приграничном пункте Пханмунджом с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В ней стороны обязуются прекратить враждебную деятельность на Корейском полуострове, заключить мирный договор и способствовать созданию предпосылок для сближения двух стран.