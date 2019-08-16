СМИ: В России запретят анонимное пополнение региональных транспортных карт наличными

Транспортные карты в большинстве российских регионов с августа 2020 года нельзя будет пополнить наличными без предъявления паспорта. Это следует из поправок в закон о национальной платежной системе, отдельные положения которого вступают в силу через год после публикации. Неидентифицированные клиенты смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета», то есть речь идет о запрете анонимного пополнения электронных кошельков.





«Запрет коснется и транспортных карт, которые используются для оплаты проезда на наземном транспорте и в метро и де-юре являются электронными кошельками», — приводит РБК выдержку из аналитической записки Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов. При такой схеме деньги поступают на записанный на проездной карте электронный кошелек.





Как пояснил изданию гендиректор компании «Технезис» Дмитрий Пьянковский, в России выпущено более 60 миллионов проездных карт в 75 городах. По его словам, карты, подпадающие под запрет на анонимное пополнение наличными, используются в 60-65 городах, в том числе в Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону, а также в Московской области (транспортная карта «Стрелка»).





Московская «Тройка» и петербургский «Подорожник» под новые требования не попадают, указывает Пьянковский. Эти карты пополняются по другой схеме: деньги поступают на счет юридического лица, а оттуда уже переводятся на конкретную транспортную карту, то есть, внося наличные, владелец карты пополняет не электронный кошелек, а кладет деньги на счет компании, предоставляющей транспортную услугу.





В ноябре 2018 года Московский метрополитен объявил о разработке новой билетной системы, напомнила пресс-секретарь Московского метрополитена Ирина Саттарова. В проекте основное внимание уделялось карте «Тройка»: ее планировалось превратить в универсальный инструмент, с помощью которого можно оплатить не только проезд, но также услуги каршеринга, велопроката и даже билеты в кино. Кроме того, «Тройка» станет персонализирована, и ею можно будет оплачивать проезд в соседних с Москвой областях, а проездные билеты этих регионов станут действительны в столице.