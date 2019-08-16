Трамп заинтересовался покупкой Гренландии

Президент США Дональд Трамп в беседах с помощниками с «различной степенью серьезности» высказывал идею о покупке Вашингтоном у Дании Гренландии. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, американский лидер с интересом выслушивал своих советников, рассказывавших ему о богатых ресурсах и геополитическом значении крупнейшего в мире острова.





В частности, как уточняет Wall Street Journal, интерес Трампа к приобретению Гренландии поддержала часть советников американского президента, назвав эту идею «хорошей экономической игрой». Другие сочли ее мимолетным увлечением, которое никогда не будет реализовано. Однако, утверждает издание, Трамп поручил юристам Белого дома изучить возможность покупки острова у Дании. При этом собеседники газеты отмечают, что даже если сделка обсуждалась всерьез, то не ясно, как она будет реализована.





Собеседники издания вне Белого дома, также слышавшие об интересе Трампа к покупке Гренландии, сравнили эту сделку с приобретением у России Аляски. Источники говорили об этом одновременно с «предвкушением и опасением», поскольку пока неясно, насколько далеко американский президент готов зайти в этом вопросе.





В Белом доме и Госдепартаменте, а также Королевском доме Дании и посольстве страны в США не ответили на запрос издания о комментарии.





Гренландия — крупнейший в мире остров, расположенный на северо-востоке Северной Америки. Омывается водами Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Его площадь превышает 2,1 миллиона квадратных километров. Вместе с окружающими меньшими островами образует одноименную административную автономную единицу Дании. Население Гренландии около 57 тысяч человек. Из полезных ископаемых на острове обнаружены месторождения бурых углей, свинцово-цинковых и урановых руд, а также запасы нефти и газа.