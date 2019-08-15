Власти подтвердили наличие незаконной свалки в Подмосковье, где аварийно сел А321

Росприроднадзор подтвердил наличие несанкционированной свалки в Подмосковье на расстоянии не более двух километров от аэропорта Жуковский. Чайки, живущие на свалке, могли стать причиной жесткой посадки лайнера A321, который вылетел из воздушной гавани с 226 пассажирами на борту.





«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО «Экосерсвис» и несанкционированная свалка отходов», — сообщила пресс-служба ведомства.





По данным Росприроднадзора, ранее ООО «Вымпел К», которое владеет незаконной свалкой, оштрафовали на 500 тысяч рублей на основании статьи 8.2 КоАП (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды). Компания штраф не выплатила. После этого ведомство составило протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП (неуплата штрафа) и направило его в суд.





15 августа, после ЧП с лайнером А321, в Минприроды России заявили о необходимости проведения проверки в связи с возможным наличием свалок в районе аэропорта Жуковский. В ведомстве отметили, что по законодательным нормам в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома запрещено размещение свалок.





О том, что свалка в непосредственной близости от аэропорта есть, РБК подтвердил заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. «В Жуковском очень много чаек: рядом Москва-река, потом там еще и свалка, где они пасутся. Как правило, за день полоса нагревается, и чайки садятся на полосу и находятся там стаей», — заявил он, объясняя появление птиц при взлете самолета «Уральских авиалиний».





Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом Жуковский — Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку утром 15 августа на кукурузное поле. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. 76 пассажирам потребовалась помощь медиков. Большинство находившихся на борту людей после пережитого отказались лететь в Крым и сдали билеты.





По предварительным данным, причиной ЧП стало то, что лайнер столкнулся со стаей чаек. В результате попадания птиц заглох один двигатель, а второй начал работать с перебоями. В итоге пилоты выключили оба двигателя и сумели посадить самолет на брюхо, не выпуская при этом шасси.