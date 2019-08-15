В Чехии раскрыли детали инцидента со свидетельницей по делу Кокорина и Мамаева

Россиянка Екатерина Бобкова, проходящая на родине свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, упала с гостиничного балкона в Чехии сама, без посторонних насильственных действий. При этом она находилась под влиянием алкоголя и наркотиков. Об этом сообщили в чешской полиции по итогам расследования инцидента.





«Краевая полиция города Градец-Кралове завершила расследование по делу о падении с балкона, с высоты около десяти метров, гражданки России Екатерины Бобковой, поскольку собранные материалы, включая свидетельства очевидцев и данные экспертиз, не показали какого-либо постороннего вмешательства в происшедшее», — сказала РИА Новости полковник Ивана Йежкова из краевого управления полиции Градец-Кралове.





Офицер охарактеризовала произошедшее как несчастный случай. «К тому же, согласно медицинскому освидетельствованию пострадавшей, у нее в крови обнаружено две промилле алкоголя и наркотики», — добавила Йежкова.





Инцидент произошел поздно вечером 10 мая в отеле курортного города Шпиндлерув-Млин на северо-востоке Чехии. Бобкова, проживавшая в номере на четвертом этаже, вышла на балкон покурить, позднее ее нашли на земле с многочисленными травмами и отправили в больницу Градец-Кралове. Сейчас россиянка продолжает лечение в Москве.





Бобкова давала показания по делу о двух драках в центре Москвы с участием Кокорина и Мамаева в октябре 2018 года. 8 мая 2019-го Александр Кокорин и его младший брат Кирилл получили по 1,5 года, Мамаев и Александр Протасовицкий – по одному году пять месяцев. В начале июля фигуранты были этапированы в колонию в Белгородской области.