Большинство пассажиров А321 отказались продолжать полет после ЧП в Подмосковье

Большинство пассажиров самолета «Уральских авиалиний», аварийно севшего утром 15 августа в Подмосковье, отказались от дальнейшего полета в пункт назначения — Симферополь. В Крым решили отправиться 72 путешественника из 226 находившихся на борту Airbus A321. Отказавшимся от полета пассажирами вернут деньги за билеты и выплатят компенсации.





«Семь пассажиров вылетели в Симферополь (ручная кладь была им выдана). Багаж будет отправлен ближайшим рейсом. 65 пассажиров с багажом и ручной кладью в данный момент доставлены автобусом в аэропорт Домодедово и отправятся в Крым дополнительным рейсом в 20:25 (время московское). Остальные пассажиры отказались от дальнейшего перелета, им будет оформлен возврат денежных средств в полном объеме, а также выплачены компенсации», — говорится в сообщении «Уральских авиалиний» в Instagram.





Перевозчик также сообщил, что выплатит по 100 тысяч рублей каждому незастрахованному пассажиру самолета. Ответственность «Уральских авиалиний», выполнявших 15 августа рейс Жуковский — Симферополь, застрахована в АО «АльфаСтрахование».





«По всем вопросам в связи с причинением вреда здоровью, утратой багажа, личных вещей просим обращаться в страховую компанию. При наличии медицинских документов, свидетельствующих о получении травм, специалисты свяжутся с пассажиром и предоставят консультацию о дальнейших действиях и порядке выплаты страхового возмещения», — добавили в авиакомпании.





15 августа Airbus A321 вскоре после его вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь столкнулся со стаей птиц. В итоге лайнер аварийно приземлился в поле в Раменском районе Подмосковья.





За медицинской помощью после жесткой посадки самолета обратились 76 человек, в числе пострадавших — 19 детей. Управляющая компания аэропорта Жуковский сообщила, что все пассажиры получат компенсации по 100 тысяч рублей. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил представить к государственным наградам пилотов лайнера.