Полиция задержала подмосковного стрелка после передачи ему коньяка

Правоохранительные органы 15 августа задержали мужчину, который забаррикадировался с охотничьим ружьем в продуктовом магазине подмосковного города Котельники и открыл стрельбу. Перед этим стражи порядка несколько часов вели со злоумышленником переговоры. По данным СМИ, полицейские передали стрелявшему бутылку коньяка, после чего тот сдался властям.
Мужчина сам попросил полицейских дать ему спиртное. Об этом сообщило РИА Новости. «Мы предоставили ему коньяк, как он и просил. Теперь ждем», — сказал агентству представитель полиции. Когда стражи порядка исполнили требование мужчины, он сдался. В соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео с места инцидента.
«Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — подтвердили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. В пресс-службе не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что в ходе переговоров злоумышленнику была передана бутылка коньяка. «Такой информации у нас нет», — добавили в пресс-службе.
По предварительным данным, мужчина захватил магазин в Котельниках из-за конфликта с одной из сотрудниц заведения. Когда нападавший сделал несколько выстрелов в потолок, посетители и работники покинули здание. В результате происшествия никто не пострадал.