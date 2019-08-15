Полиция задержала подмосковного стрелка после передачи ему коньяка

Правоохранительные органы 15 августа задержали мужчину, который забаррикадировался с охотничьим ружьем в продуктовом магазине подмосковного города Котельники и открыл стрельбу. Перед этим стражи порядка несколько часов вели со злоумышленником переговоры. По данным СМИ, полицейские передали стрелявшему бутылку коньяка, после чего тот сдался властям.





Мужчина сам попросил полицейских дать ему спиртное. Об этом сообщило РИА Новости. «Мы предоставили ему коньяк, как он и просил. Теперь ждем», — сказал агентству представитель полиции. Когда стражи порядка исполнили требование мужчины, он сдался. В соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео с места инцидента.