«Сели без кренов, как можно мягче»: командир лайнера А321 рассказал о ЧП в Подмосковье

«Были и другие варианты, но хорошо, что мы их не предприняли. Потому что мы сели без кренов, с нормальным углом тангажа, как можно мягче. Если бы были другие попытки возврата, я не знаю, чем бы это могло закончиться», — сказал первый пилот.





Сам пилот отметил, что не считает себя героем. «Многие говорят, что герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — признался командир воздушного судна.





Юсупов также отметил хорошую работу бортпроводников во время ЧП. По его словам, команда «сработала очень профессионально, очень быстро, эвакуировали мгновенно, дали надлежащие команды, выпустили надувные трапы».





«Мы действовали согласно инструкциям. Все прошло так, как мы отрабатывали на тренажерах, никаких неожиданностей не было», — в свою очередь заявила на пресс-конференции бортпроводница Надежда Вершинина.





«Пассажиры вели себя достаточно сдержанно, команду слушали, все быстро эвакуировались», — добавила стюардесса, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. По ее словам, пассажиры после приземления благодарили членов экипажа.





Airbus A321 15 августа вскоре после его вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь столкнулся со стаей птиц. Чайки попали в двигатели, из-за чего они заглохли. Лайнер приземлился в поле в Раменском районе Подмосковья.





За медицинской помощью после жесткой посадки самолета обратились 75 человек, в числе пострадавших — 19 детей. Управляющая компания аэропорта Жуковский сообщила, что всем пассажирам выплатят компенсации по 100 тысяч рублей. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился представить к государственным наградам пилотов лайнера.