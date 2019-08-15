В МИД удивились «нечистоплотной интерпретации» слов Лаврова о Курилах

МИД РФ назвал нечистоплотной интерпретацию рядом СМИ слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова о перспективах подписания мирного договора с Японией и решения проблемы Курильских островов. Внешнеполитическое ведомство в связи с этим обвинило журналистов в дезинформации.
«Удивлены нечистоплотной интерпретацией, которую позволили ряд СМИ, слов С.В. Лаврова, повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией. Обращаем внимание на то, что любые спекуляции в духе «Сергей Лавров озвучил условия передачи островов Японии» недопустимы и являются дезинформацией», — говорится в официальном Facebook министерства.
Как отметили в МИД, Москва считает, что продвижение в вопросе с Курильскими островами «возможно лишь при условии признания японской стороной в полном объеме итогов Второй мировой войны, закрепленных в том числе в статье 107 Устава ООН, и учета наших принципиальных подходов в военно-политической сфере». «Именно об этом и говорил Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос», — резюмировали в министерстве.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила радиостанции «Говорит Москва», что слова министра о Курилах — это официальная позиция ведомства.
15 августа Лавров, выступая на площадке Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», заявил, что ситуация вокруг заключения мирного договора между Россией и Японией не является тупиковой, однако позиция Токио препятствует его подписанию.
«Россия является продолжателем Советского Союза. Все те обязательства Советского Союза мы подтвердили и готовы выполнять. В том числе декларацию 1956 года, в которой четко было сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом. <...> Исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста мирной воли. Именно после заключения мирного договора», — подчеркнул министр.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и мирный договор страны так и не подписали.