В МИД удивились «нечистоплотной интерпретации» слов Лаврова о Курилах

МИД РФ назвал нечистоплотной интерпретацию рядом СМИ слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова о перспективах подписания мирного договора с Японией и решения проблемы Курильских островов. Внешнеполитическое ведомство в связи с этим обвинило журналистов в дезинформации.





«Удивлены нечистоплотной интерпретацией, которую позволили ряд СМИ, слов С.В. Лаврова, повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией. Обращаем внимание на то, что любые спекуляции в духе «Сергей Лавров озвучил условия передачи островов Японии» недопустимы и являются дезинформацией», — говорится в официальном Facebook министерства.





Как отметили в МИД, Москва считает, что продвижение в вопросе с Курильскими островами «возможно лишь при условии признания японской стороной в полном объеме итогов Второй мировой войны, закрепленных в том числе в статье 107 Устава ООН, и учета наших принципиальных подходов в военно-политической сфере». «Именно об этом и говорил Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос», — резюмировали в министерстве.